В Кремле открестились от акций протестов в Ереване

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние события в столице Армении. Он заявил, что Москва не может давать какие-либо оценки сложившейся ситуации, поскольку считает продолжающие акции протестов оппозиции и стычки активистов с полицией внутренними делами Армении.

В Армении продолжаются акции протестов приверженцев оппозиции. Митингующие выступают против действующей власти, а митинги и акции протестов начали собираться после избрания нового премьер-министра. В последние дни акции в Ереване знаменуются стычками с полицией, а также массовыми задержаниями активистов, в том числе и лидеров оппозиции.

В Кремле прокомментировали сложившуюся в Армении ситуацию. Пресс-секретарь президента дал понять, что какая-либо политическая оценка событий в Ереване не находится в компетенции Москвы. Дмитрий Песков заявил, что акции протестов – внутренние дела Армении.

«Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это всё, что я могу сказать», — сказал Песков.

Правда, потом он все же добавил, что Москва очень внимательно наблюдает за тем, как развиваются события в этой стране. По словам пресс-секретаря, Армения была и остается близкой к России страной, союзником и партнером, потому для России очень важно все, что происходит внутри этой страны.