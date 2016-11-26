В Кремле прокомментировали «сделку с Никитой Белых»

В Администрации Президента РФ прокомментировали появившийся слух о том, что экс-губернатор Никита Белых может быть отпущен из СИЗО под домашний арест.

Согласно появившейся информации, Белых может получить право покинуть «Лефортово» (где почти нет горячей воды, зато много «Доширака») в обмен на показания «против Алексея Навального» в новом деле «Кировлеса», которое начнут рассматривать в Кирове 5 декабря 2016 года. В Интернете данная версия сопровождается комментариями, что все это якобы спланировано в Кремле. Мол некий знакомый Белых передал ему предложение президентской администрации заключить сделку со следствием: показания в обмен на смену меры пресечения.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже назвал данную информацию «уткой». Также он напомнил, что сотрудники Администрации не имеют отношения к следственным действиям и не могут кому-то обещать, что «кого-то откуда-то выпустят». Песков отметил, что данный сюжет напоминает «театр абсурда».Сам Никита Белых тем временем подтвердил свое желание в ближайшее время сыграть в «Лефортово» свадьбу. Об этом бывший губернатор Кировской области рассказал правозащитникам, навестившим его в камере. По словам Белых, все может случиться уже в ближайшее время: «Администрация СИЗО препятствий не чинит, ждем сигнала от регистратора браков…»