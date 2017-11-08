Константин Затулин выступил с идеей об отмене указа президиума Верховного совета СССР от 1954 года, согласно которому Крым вошел в состав Украинской ССР.

Недавно Константин Затулин на заседании «Форума друзей Крыма» в Ялте сделал заявление о том, что законодательному органу России непременно стоит отменить акты 1954 года, по которым Крым перешел в состав Украинской ССР. В своем интервью заместитель председателя Государственной Думы Ремзи Ильясов сказал, что эта идея имеет право на жизнь, поскольку принятие такого решения в большей степени повлияет на моральное удовлетворение, нежели сыграет какую-то роль в прекращении политических игр западными странами вокруг Крыма.

Также вице-спикер добавил, что Россия не должна и не будет кому-либо доказывать, что Крым является ее составляющей частью. И поэтому все его усилия будут направлены на преодоление тех санкций, которые были наложены против полуострова западными странами.

Стоит отметить, что в состав Украинской ССР Крым вошел указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года именно по тем причинам, что полуостров и УССР находились в тесных хозяйственных связях, а также характеризовались достаточной территориальной близостью. В 2014 году Крым был воссоединен с РФ, что вызвало негативную реакцию большинства мировых держав и как следствие наложения санкций на Россию. Украина же не признает этого события и потому до сих пор именует его аннексией.