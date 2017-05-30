В российском министерстве иностранных дел заявили об ведении ответных мер, связанных с высылкой двух российских дипломатов из Эстонии. В МИДе заявили, что ответные действия обязательно последуют, но при этом власти будут руководствоваться принципом взаимности.

Решение о том, чтобы выслать российских дипломатов из Таллина, Эстонские власти приняли в конце прошлой недели. Теперь наши дипломаты Дмитрий Казеннов и Сергей Сургаев вынуждены успеть вернуться на родину до конца текущего месяца. Примечательно то, что министерстве иностранных дел Эстонии никак не прокомментировали свои действия. И вот уже в понедельник в российском МИДе рассказали о том, какими доводами будут руководствоваться при введении ответных мер.

Обычно, когда одна страна высылает со своей территории дипломатов, то в отношении её дипломатов принимаются аналогичные меры. Тоже самое, скорее всего, произойдёт и с эстонскими дипломатами. Как пояснили в МИДе, такие действия ни в коем случае не должны оставаться без ответа, но и ответные действия не должны давать поводов для каких-либо обвинений.