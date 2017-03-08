В Украине заявили, что Россия отправила на Донбасс почти 2 тысячи артиллерийских орудий, танков и РСЗО

Павел Климкин, глава украинского иностранного ведомства, заявил, что на Донбасс прибыла крупная партия российского оружия, в том числе и артиллерийского. Глава МИД также заявил, что РФ продолжает отправлять на Донбасс свои регулярные войска.

Павел Климкин выступил с жесткой критикой российских властей. Глава украинского МИД поучаствовал в слушаниях при Сенате США. Он призвал международное сообщество принять меры в отношении России, которая, по его словам, продолжает активно помогать вооруженным боевикам на востоке Украины.

Если верить Климкину, то в Крыму на сегодняшний день остаются порядка 23 тысяч солдат российской армии. В республиках на Донбассе, по его данным, воюют около сорока тысяч сепаратистов и более четырех тысяч российских военных. А РФ передала на Донбасс более полторы тысячи крупных орудий.

В частности, в их числе порядка четырехсот танков, две сотни РСЗО, больше тысячи артиллерийских орудий. При этом Климкин прокомментировал заявление российских представителей о том, что донецкие боевики якобы обнаружили все оружие в шахтах, «нелепостью».

Климкин призвал международное сообщество отреагировать на «российскую агрессию». В свою очередь в США пообещали принять соответствующие меры в поддержку Украины.