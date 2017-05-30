Итоги минувшей встречи G7 говорят о том, что возвращение российских представителей в G8 не имеет никаких положительных перспектив. Об этом заявил российский представитель в Евросоюзе — Владимир Чижов.

По мнению Владимира Чижова, минувший саммит G7 принес несущественные итоги с одной стороны, а с другой все трансатлантические противоречия показали себя. Чижов сделал такие выводы исходя из риторики европейских политиков, выступавших на саммите и итоговых документов. Он считает, что это в очередной раз говорит о правильности российской позиции относительно её возвращения в состав G8. «Не больно и нужное» — заявил Чижов.

«С одной стороны, итоги невыразительные, с точки зрения субстанции, а с другой, довольно примечательные с точки зрения того, что подспудно зревшие трансатлантические противоречия вылезли наружу… Это хорошо известно и по выступлениям, и по содержанию итоговых документов», — заявил Чижов.

Он также произвел сравнение результатов саммита большой семерки прошлого года с саммитом большой двадцатки. Чижов дал оценку итоговым документам саммитов и заявлений относительно политики в адрес России. Он не заметил никаких изменений, не появилось ни одного нового слова.