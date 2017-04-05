Им оказался секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, теперь он будет исполнять обязанности главы Удмуртии. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера.

Это решение связано с тем, что ранее от этой должности был отстранён Александр Соловьев, который утратил доверие со стороны Владимира Путина. Соловьеву были предъявлены обвинения в получении взяток от строительных компаний, которые занимались постройкой мостов в Удмуртии.

Его место теперь займет Александр Бречалов, который уже успел отличиться положительным образом в глазах правительства. Президент отметил его огромный вклад в развитие Общественной палаты.