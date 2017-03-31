Владимир Путин прокомментировал заявления о причастности России к президентским выборам в америке

Владимир Путин недавно заявил о непричастности России к президентским выборам в США. Он обратился к американцам, попросив прочитать его послание по губам. Путин сказал «нет» по-английски.

Также российский лидер высказался по поводу своего личного отношения к США, назвав эту страну великой державой. Он очень надеется на то, что ему удастся выстроить приятельские отношения с заокеанскими коллегами.

По его мнению, все эти антироссийские заявления возникают в штатах только из-за выгоды в этом для некоторых политических сил, которые хотят с помощью этого закрепиться на своих позициях внутри страны.