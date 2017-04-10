Президент Путин рассказал свой любимый анекдот во время встречи с журналистами в Санкт-Петербурге. Глава государства решился на шутку в рамках тематического мероприятия СМИ «Правда и справедливость», в котором российский лидер принимает участие уже в четвертый раз.

Как выяснилось, любимый анекдот Владимира Путина оказался на политическую тематику советского времени. Озвучив текст шутки, Путин получил в ответ смех присутствующих. По стечению обстоятельств, любимый анекдот президента стал самым обсуждаемым событием на питерском форуме.

В целом, питерский форум СМИ, который проводится уже не в первый раз, в этом году стал не только способом пожаловаться президенту, но также предложить к общему рассмотрению собственные инициативы. На этот раз таких инициатив оказалось достаточно много, и многие из них были поддержаны лично Владимиром Путиным.

Региональные журналисты задали свои вопросы Владимиру Владимировичу третьего апреля. Сам президент отметил, что для него такой форум – это еще одно средство обратной связи с гражданами, жителями российских регионов. В тот же день, напомним, произошел террористический акт в питерском метро. Фактически сразу после окончания форума стали появляться первые сообщения о трагедии в средствах массовой информации. О событиях, которые происходили на форуме, в том числе и анекдот Путина, вспомнили только спустя неделю. Все это время мероприятие оставалось в тени трагических событий в Питере.