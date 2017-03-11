Владимир Путин считает Турцию важным партнером

Вчера Владимир Путин встретился с Реджепом Эрдоганом, было отмечено, что отношения государств возвращены на дорогу, направленную на многоплановое взаимодействие.

Лидеры двух стран провели беседу в Кремлевском дворце, их встреча продлилась около трех часов, это в пару раз больше, чем планировалось. По итогам встречи российский глава заявил, что РФ рассматривает Турцию, как важного, крупного партнера.

«Наши государства были возвращена на прежний путь партнерства. Москва настроена поддерживать интенсивную политическую связь на высоком уровне», — отметил глава РФ.

Владимир Владимирович отметил, что на сегодняшний день одной из важных целей является возвращения торгово-экономических отношений на уровень, который был ранее. Также в беседе принимали участие главы внешнеполитических ведомств, российский министр обороны, глава разведки Турции, замруководитель администрации турецкого лидера, а также представитель Путина, занимающийся вопросами по урегулированию вопроса Сирии. Сообщается, что главы поговорили с глазу на глаз, для обсуждения военного сотрудничества.

Необходимо отметить, что сотрудничество между государствами было возобновлено после двухлетнего кризиса в отношениях, к которому привел инцидент, когда ВВС Турции сбили бомбардировщик РФ в Сирии.