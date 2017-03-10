Владимир Путин уволил генералов РФ

Владимиром Путиным был издан указ, исходя из которого, глава РФ снимает с занимаемых постов десять генералов. Данный документ опубликовали на правовом сайте РФ.

Российский лидер одновременно уволил генералов, занимающих должности в различных ведомствах. Были отправлены в отставку генерал-лейтенанты/майоры. Что касается причин, по которым применены данные кадровые перестановки, о них не сообщают.

Необходимо отметить, что в конце прошлого года была осуществлена проверка работы ГУВД Нижегородской области, результаты которой показали очень низкий уровень работы главка. А сейчас стало известно об увольнении Ивана Шаева, который является начальником данного главка. Также о неудовлетворительной работе самарского ГУВД сообщали в начале текущего года. Тогда источник сообщил, что имеются много нареканий, а после проверки инспекторами будут применены санкционные решения. Сергей Солодовников, занимающий должность начальника данного ведомства, также попал под президентское увольнение. Что касается руководителя УВД Вологодской области, его отставку связывают с предельным пребыванием на посту. У Виталия Федотова истекает через месяц срок по контракту. Также о возможной отставки Сергея Бобровничего, занимающего пост главы СК Приморья, сообщали месяцем ранее. Но сам мужчина отказался тогда комментировать эту новость.