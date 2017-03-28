Владимир Соловьев прокомментировал состоявшиеся митинги Алексея Навального

В выходные в РФ прошли митинги, которые были организованы Алексеем Навальным, эту акцию прокомментировал Владимир Соловьев.

Стоит отметить, что антикоррупционные акции Навального не были согласованы, мэрии городов не разрешили проводить подобные марши. Несмотря на запрет Навальный все же призвал людей выйти на улицы городов. Сообщается, что в столице России правоохранительными органами были арестованы около 900 человек, в Питере эта цифра составляет немного более 100 человек.

«Если сравнивать с событиями, которые прошли 6 лет назад, людей вышло намного меньше. Считаю очень важно выступать в защиту демократии. Не может человек говорить, что вам делать можно или нужно, ненужно получать разрешение, указывать куда выходить. Обратите внимание, там где акциям разрешали проходить все было спокойно, без каких-либо эксцессов. Где-то была предложена площадка, просто решили наплевать и показали, что сами осведомлены где лучше это сделать. Они показывают, что они сами будут решать, для них нет законов, определенных процедур. Они невольно подвергли риску людей. После подтверждения места, следует прикинуть сколько будет людей и какое количество людей из полиции понадобится. Была брошена дымовая шашка, а могло быть что-то иное. Здесь показали, что истинной целью была борьба за личное эго, политамбиции. Теперь втягивают подростков, идет активная работа с ними, обрабатывают данную аудиторию. У всех есть желание бороться с коррупцией, но она в процедурах. Необходимо подать запрос в СК, требуя придерживаться закона, добиваясь, чтобы коррупционеру дали уголовный срок и тогда некоторые министры, которые имеют грех, окажутся за решеткой», — говорит Соловьев.