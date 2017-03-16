Владимир Жириновский возмутил депутатов Госдумы очередным скандалом

Коллеги Владимира Жириновского в Госдуме давно не видели политика таким. Недавно во время речи с трибуны он разозлился и стал бушевать.

Многие негодуют, что означает поведение депутата. Некоторые считают, что это была банальная истерика, есть мнения, что мужчина сделал расчетливый самопиар. Началось все с выступления на трибуне. В то время, как политик произносил свою речь по отношению к выборам в Московской области, Пушкина и Роднина начали протестовать. Их слова мужчина воспринял, как прерывание его речи и тогда он разозлился.

«Не устанем повторять: в области одни бандиты, а также депутаты есть коррумпированные, которых мы отдадим под суд. В Кремль заедем, буду лично заниматься расстрелом и вешанием, подлецы», — говорит политик.

Несмотря на то, что Жириновский сошел с трибуны, он все еще продолжал возмущаться, а после принял решение вывести свою фракцию с заседания. Что касается Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной, они негативно отреагировали на данные выпады.

«Не нравятся мне мужчины-истерички. Не собираюсь терпеть такое поведение. Нельзя позволять унижать себя и коллег», — считает Пушкина.

Роднина утверждает, что политик должен нести ответственность за свои выражения. По ее словам, подобные угрозы показывают работу Госдумы.