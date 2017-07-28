Воссоединение Крыма с Россией посол Италии в Москве называет «обретением независимости»

У посла Италии в России Чезаре Рагальини своя точка зрения на присоединение к России полуострова Крыма – он называет референдум «обретением независимости». Он не скрывает своего мнения и охотно объясняет его в интервью журналистам – Европа была неправа, пытаясь порвать вековые связи Украины и России.

Господин Чезаре Рагальини, посол Италии в РФ, не считает референдум в Крыму аннексией полуострова и уверен, что ЕС неправ в отношении России. Украина имела полное право вступить в Европейский союз, не портя при этом отношения с Россией – братской страной, с которой Киев очень много связывает. ЕС удалось переубедить часть украинцев, но он не сумел сломить крымчан, – им единство с Россией оказалось дороже, и это своего рода «независимость» Крыма.

Некоторые СМИ полагают, что господин Рагальини столь смело высказывается о Крыме потому, что имеет намерение в этом году покинуть пост посла. Относительно отставки МИД Италии и сам господин посол ничего не говорят, зато Рагальини сказал, что думает по поводу антироссийских санкций. Он считает их введение, по меньшей мере, глупым – Москва не поменяет позицию в плане присоединения Крыма и не объявит законный акт присоединения аннексией.

Украинские дипломаты возмущены словами коллеги из Италии – они думали, что весь дипкорпус Европы на их стороне, а тут европеец высказывает другую точку зрения. И подобная позиция может возмутить официальный Рим, то есть Чезаре Рагальини сам портит отношения России и Италии, заступаясь не за свою страну и не за ЕС. Украинский посол в Риме Евгений Перелыгин призвал Италию повлиять на своего дипломата и его точку зрения.