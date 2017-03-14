Недавно Россия окончательно определилась со своим кандидатом на конкурсе «Евровидение-2017». От нашей страны на конкурс поедет певица Юлия Самойлова. Однако выбор Первого канала вызвал много дискуссий и даже некоторые протесты, а также закончился широким политическим резонансом.

Первые громкие провокации уже посыпались с разных сторон, как с российской, так и с украинской. Первой на выбор Первого канала отреагировала Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что СБУ занялась проверкой личности Самойловой. Якобы девушка не так давно была в Крыму, за что ее нужно не пустить на конкурс.

С похожим заявлением выступил и журналист и блогер Владимир Голышев. Он заявил, что кампания по выбору Самойловой – девушки в инвалидной коляске – это часть политической провокации. Он также считает, что не случайно на телевидении возник конфликт с участием другого инвалида – Евгения Смирнова, а также Познером и Литвиновой. По его словам, ввиду всех этих событий Россия поставила Украину в нелегкое положение: если Киев разрешит въехать на конкурс Самойловой, то это будет подразумевать негласную политическую победу Москвы, а если девушку в кресле остановят на границе, уже Киев будет поставлен в очень неудобное положение, мол, «украинцы не пустили инвалида».

Похожие мысли выразил и другой известный блогер Илья Варламов. Он также считает, что Москва устроила отличную провокацию, фактически поставив Киев в тупиковое положение. Юлию Самойлову сделали объектом провокаций намеренно, из-за ее статуса, — считает аналитик.