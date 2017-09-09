Выборы в Москве: ЦИК отказалась переносить выборы муниципальных депутатов по просьбе движения Ходорковского «Открытые выборы»

Общественное движение Михаила Ходорковского «Открытые выборы» потребовало у ЦИК РФ перенести выборы муниципальных депутатов в Москве на неделю, с 10 сентября на 17 сентября. По мнению активистов, о муниципальных выборах ничего не говорилось в СМИ, не велась агитация, народ не имеет представления о кандидатах. Но ЦИК четко дала понять, что не обладает полномочиями переносить выборы.

Активисты движения бывшего главы компании ЮКОС Ходорковского потребовали у ЦИК РФ перенести выборы муниципальных депутатов в Москве с 10 на 17 сентября, но получили отказ. Избирательная комиссия дала понять, что в законодательстве нет понятия «перенос выборов», жаловаться можно только на нарушения в ходе выборов, оспорить результаты выборов. Однако активисты Михаила Ходорковского уверены: власти Москвы намеренно не хотят давать москвичам неделю для того, чтобы «осмотреться», познакомиться хотя бы с некоторыми кандидатами по муниципалитетам, морально подготовиться сделать свой выбор. Народ, практически ничего не зная, будет формировать муниципалитет столицы.

«Открытые выборы» подозревают власти Москвы в «сушке явки» — люди, которые не были проинформированы, и выбор сделать не готовы. Они просто не придут, боясь выбрать не того муниципального депутата, а выходной используют для других целей. И если завтра проголосуют всего 5% по Москве – виноваты будут власти столицы.

Глава ЦИК Элла Памфилова согласна с тем, что агитационная работа вокруг этих выборов и информационная компания провалены. Самовыдвиженцам не позволяли вывешивать свои плакаты, о программах провластных кандидатов было запрещено писать в СМИ. Перенести дату муниципальных выборов глава центризберкома не может, поскольку не уполномочена.