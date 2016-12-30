Высылка российских дипломатов из США: Захарова прокомментировала решение Обамы

Официальный представитель МИД РФ прокомментировал решение США о высылке дипломатов РФ из страны. Об этом передает сайте телеканала «Звезда».

Мария Захарова считает, что данный инцидент является местью США за провал во внешней политике администрации, которая сейчас уходит. Женщина также заявила, что их нынешняя дипломатия «на дне». Несмотря на это, Захарова надеется, что данные действия будут последними «неумными» решениями данной администрации. Необходимо напомнить, вчера стало известно, что Барак Обама принял решение подписать указ. Исходя из которого, были введены очередных санкций по отношению к РФ. Данные действия объяснили тем, что это было необходимостью в ответ на якобы вмешательство хакеров РФ в выборы американского президента. В этот же день Вашингтон объявил о принудительной высылке из страны дипломатов РФ. Необходимо отметить, что их насчитывается 35 человек.

Что касается российской стороны, Путин не решил отвечать на уровне США.0

«Данные действия являются противоречивыми по отношению к интересам жителей наших стран. Наши государства отвечают за сохранность безопасности в мире, это может нанести ущерб международным отношениям. Практика говорит о том, что у России имеются основания для ответа. Но мы не планируем опускаться до их уровня. Дальнейшие отношений будут строиться исходя из политики нового президента», — говорит Путин.