Михаил Ходорковский предсказал России трудные времена, если на президентских выборах во главе страны окажется Алексей Навальный. По мнению бывшего главы ЮКОСа, в этом случае надо будет строить склады на черные дни.

По сообщению портала «РБК», в беседе с журналистами бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы президентом страны на предстоящих выборах стал известный политик и оппозиционер Алексей Навальный.

Он ответил, что с одной стороны был бы рад такому течению событий, так как это показало бы, что в РФ все же есть сменяемость власти, но с другой стороны правление Навального — это экономическая гибель для России и ей понадобятся запасы на трудные времена. По мнению Ходорковского, в этом случае нужно спрашивать не “кто” будет после Путина, а “что”.

Также экс-руководитель ЮКОСа сказал, что правление Навального в конце-концов ничем не отличалось бы от нынешнего способа управления страной. Он напомнил, что Путин в начале своей карьеры тоже был намного либеральнее. И вообще, он знает много людей, которые прошли этот эволюционный путь проверки властью. При Навальном, по его мнению, также вся власть в стране будет монополизирована и будет создан только один центр легитимности.

Можно ли разорвать этот “порочный” круг Ходорковский не знает, но, по его мнению, все же важно, чтобы во власть пришли и другие люди, помимо Владимира Путина.