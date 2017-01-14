Является ли подполковник Дмитрий Уткин наемником «Вагнером»?

Сейчас вся Россия обсуждает, является ли подполковник в отставке Дмитрий Уткин тем, кого западные СМИ окрестили «наемником Вагнером». Фотографию в Кремле, где Владимир Путин стоит рядом с «главой российских наемников», распространили в Сети. Издание «Фонтанка» пишет: нет у Дмитрия Уткина орденов и повода прийти на прием.

Со своей стороны Кремль заявил, что на прием в честь Дня Героев Отечества пригласили многих кавалеров и орденоносцев, и среди них оказался предполагаемый «наемник». «Фонтанка» гадает – у Уткина нет орденов и медалей, нет оснований присутствовать в Георгиевском зале Кремля, за какие заслуги он попал туда? Не только «Фонтанка», но и журнал РБК грешил тем, что все лето прошлого года ловил «ЧВК Вагнера» то в ДЛНР, то в Пальмире, то на тренировочной базе в Молькино. ТАСС и Дмитрий Песков говорят другое: списки приглашенных были тщательно проверены, поскольку власти неизвестно, чем занимаются орденоносцы, ушедшие в запас. Дмитрий Уткин является кавалером ордена Мужества, его направила Новгородская область, как представителя.

«Экспресс-газета» пишет, что сирийцы радостно встречали российский спецназ, зная, что он окажет помощь в разминировании кварталов, в чистке от боевиков, поможет продуктами и лекарствами. Однако утверждать, что вместо контрактников сирийцам на пути установления мира помогали наемники, пока не время. Все-таки ЧВК в России – дело подсудное.