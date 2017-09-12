Юлия Тимошенко: полиция вызвала на допрос политиков, которые провели через границу Саакашвили

Полиция Украины вызвала на допрос всех депутатов, которые способствовали на границе Польши и Украины «прорыву» Михаила Саакашвили в Незалежную. В числе тех, кто встречал и проталкивал через кордон опального политика, была Юлия Владимировна Тимошенко – глава партии «Батьківщина». Также призовут к ответу народного депутата из фракции Тимошенко Сергея Власенко и еще трех слуг народа — поклонников Саакашвили.

Все украинские политики, которые способствовали 10 сентября «прорыву» Михаила Саакашвили в Украину, вызваны повесткой на допрос в полицию. Юлия Тимошенко, депутат партии «Батьківщина» Сергей Власенко, беспартийные депутаты Дмитрий Добродомов и Юрий Деревьянко, а также член «Самопомощи» Павел Костенко расскажут, зачем привели в Украину персону нон-грата, лишенную гражданства этой страны. Польша не хотела пропускать на территорию Украины человека, попавшего в опалу: Саакашвили не довезли бы ни поездом, ни автобусом, а на КПП «Шегени» его задержали.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что найдет и допросит каждого, кто 10 сентября проталкивал Михаила Саакашвили через границу, будь то политик или простой украинец. Против всех, кто устроил драку за любимого политического лидера, открыли четыре уголовных дела, среди них – нарушение порядка и угрозы представителям закона.

По данным российских СМИ, некогда любимый политик Украины Юлия Тимошенко попала в «Чистилище» сайта «Миротворец» как враг государства. Что планируют Юлия Вадимировна и Михаил Николозович – пока неизвестно, но из-за Саакашвили Тимошенко считается изменщицей наряду со звездами, выступавшими в Крыму.