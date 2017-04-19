Забастовка дальнобойщиков нашла поддержку у председателя Правительства Дмитрия Медведева. Он признал справедливость некоторых требований, касающихся системы “Платон”, в частности тех, которые касаются взимания платы за проезд по федеральным дорогам большегрузного транспорта.



Глава российского Правительства Дмитрий Медведев признал справедливыми некоторые требования дальнобойщиков, в частности тех, которые затрагивают систему взимания с большегрузов платы при проезде по федеральным трассам. По его словам, он лично встречался с лидерами забастовщиков, выслушал их претензии и согласился с некоторыми из них. Помимо системы платы за проезд, премьеру показались справедливыми вопросы, касающиеся технических проблем, таких как качество трасс, максимально допустимая нагрузка на ось, наказание за несоблюдение правил дорожного движения и тд.

По всем этим проблемам Д.Медведев дал соответствующие поручения в ряд ведомств: Минфин, Минэкономразвития, Минтранс. Одной из поставленных перед ними задач стала разработка в “Платоне” системы скидок, которая бы зависела от пробега большегруза. Минюсту и Минтрансу поручено подготовить нормативные документы об увеличении суммы штрафов для большегрузов на федеральных трассах, не зарегистрированных в системе “Платон”. Ожидается, что сумма штрафа будет равна 10 -50 тысяч рублей, тогда как раньше она составляла 5 тысяч рублей.

Также Медведев напомнил дальнобойщикам, что ранее между ними уже было достигнуто соглашение о продлении льготного периода в системе “Платон”. С 15 апреля этого года тариф составит 1,9 рублей за километр против ожидаемых ранее 3,06 рублей за километр.