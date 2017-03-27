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Заседание по делу Алексея Навального перенесли из-за отсутствия материалов дела
Фото: ixtc.org

Заседание по делу Алексея Навального в Тверском районном суде откладывается. Запланированное на 9:00 рассмотрение дела было отложено по той причине, что в суд не доставили материалы.

В связи с этим всем собравшимся у здания суда и непосредственно внутри помещения приходится ждать. Как обстоят дела на месте событий в настоящий момент, неизвестно.

Охрана не пустила в зал для заседаний представителей прессы, сославшись на то, что суду еще не переданы материалы дела. А возле здания Тверского суда с самого утра начали собираться активисты и репортеры. Многие из них поддерживают оппозиционера.

Навального привезли к суду ранее на автозаке – автобусе с тонированными стеклами. Сам оппозиционер, по словам собравшихся у суда, выглядел хорошо.

Вчера, 26 марта, по всей России прошли антикоррупционные митинги, проведение которых не было согласовано с властями. Всего в массовых акциях протеста приняли участие десятки тысяч человек. В Москве, в частности, собрались около десяти тысяч митингующих. Алексей Навальный, прибывший на Тверскую улицу, был задержан практически сразу же после своего приезда.

А всего задержанными в Москве оказались около 1000 человек. Более ста активистов оставались в полицейских участках и по состоянию на утро 27 марта. Что касается Навального, то ему грозит до 30 суток административного ареста. Вчера, во время своего задержания, оппозиционер призвал единомышленников продолжать шествие по Тверской.

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