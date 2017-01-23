Женский марш против Трампа: феминистки обвиняют президента в шовинизме

По мнению американских феминисток, избранный президент США Дональд Трамп – законченный сексист и шовинист. Он позволяет себе не уважать женщин, высказываться о них с презрением и сексуально домогаться. На массовое мероприятие против президента вышло 500 тыс. женщин сразу после инаугурации.

Подобные марши проходят не только в Вашингтоне, но и во многих городах США. К власти пришел человек, который считает самым незащищенным человеком не женщину, страдающую от приставаний, а «белого мужчину, христианина, главу большой семьи с традиционными ценностями». Вена, Женева, Хельсинки и другие европейские горда переживают за права женщин Америки, и потому приходят на подобные марши. С приходом Трампа связывают наступление фашизма с угнетениями и притеснениями, и потому портреты Трампа перерисовывают в портреты Гитлера. Даже Кения считает, что происходящее в Америке ее касается, и потому в Найроби тоже прошел «женский марш».

Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента, похвалила единомышленниц. Ее подруги-феминистки просто «восхитительны» с точки зрения демократов. Певица Мадонна на «женском марше» позволила себе намного больше – она обругала Дональда Трампа и нецензурно «послала» его. Хотя феминистки называют свои протесты «началом революции», Америка не допустит свержения легитимного президента не легитимным путем.