Владимир Жириновский предлагает перенести начало учебного года. По мнению лидера ЛДПР, школьники и студенты должны выходить на занятия с 1 октября. Таким образом, у детей в России могут на месяц продлиться летние каникулы.

На днях Владимир Жириновский высказал свое мнение по поводу начала учебного года. Как считает Владимир Вольфович, начало занятий нужно перенести на месяц. Лидер ЛДПР отметил, что его партия будет продолжать настаивать на принятии такого решения.

Политик считает, что в сентябре стоит еще теплая погода, поэтому засчет этого месяца можно продлить школьникам и студентам летние каникулы. Подобное предложение уже звучало от Жириновского в прошлом году.

«Кто мешает нам сделать учебный год с 1 октября? Когда-то так и было. Дума отдыхала нормально, и не было проблем, и наши граждане тоже. Мы будем настаивать, чтобы учебный год был с октября», — сообщил Жириновский.

Напомним, недавно политик призвал к милосердию по отношению к Владимиру Квачкову, который ранее был полковником ГРУ. Он был осужден за подготовку к свержению конституционного строя. Жириновский заявил, что на руках у этого человека нет ни капли крови, ранее его никогда не обвиняли в насильственных преступлениях. Бывший полковник находится под арестом на протяжении семи лет. За это время экспертами были проведены экспертизы, одна из которых подтвердила, что в обращениях Квачкова к своим сторонникам не было призыва свергнуть власть с помощью силового метода. Российский политик также отметил, что его партия направит письмо с просьбой об амнистии Квачкова к президенту страны.

Помимо этого, от политика прозвучал призыв амнистировать всех заключенных, которые были осуждены из-за неосторожного высказывания о людях других национальностей, а также публичной критики.