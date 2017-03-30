Журналистам далось узнать причину по которой был уволен глава ГИБДД

Журналистам удалось узнать причину, по которой лишился своей должности глава ГИБДД — Виктор Нилов. Оказалось, все дело в том что, он достиг предельного возраста, допустимого для работы в данной структуре.

Напомним, что генерал на прошлой неделе праздновал свой день рождения, ему исполнилось 62 года. Распоряжение о его смещении с должности подписал лично президент России. Все дело в том, что глава ГИБДД достиг предельно допустимого возраста для работы в данной структуре.

Напомним, что должность главы ГИБДД Виктор занимал на притяжении 6-ти лет. Об этом сообщает близкий человек из окружения генерала.