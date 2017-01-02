Расул Мирзаев: из-за чего напали на борца ММА?

Как пишет издание «Кавказский узел», на известного борца ММА Расула Мирзаева в ночь с 30 на 31 января 2016 года напали, и праздники спортсмен встретит в больнице. Его товарищ уверен: самбисту отомстили за то, что вступился за друга Артема Лобова. Артем Лобов в честь своего приезда из Ирландии устроил вечеринку для друзей в ночном клубе, но праздник закончился дракой и последующей местью. Пьяные дагестанцы стали приставать к Лобову на том основании, что Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов скоро сойдутся в бою.

Расул Мирзаев в пьяной перепалке заступился не за «земляков», а за Лобова: то, что порой творят фанаты ММА, не имеет отношения ни к спорту, ни к ММА, ни к обычаям Северного Кавказа. Артем Лобов – ирландский друг и его дорогой гость, и потому должен быть окружен уважением и вниманием, а не выслушивать пьяный бред. Те, кто живут в мире силового спорта, не применяют свою силу вне ринга, решая конфликты словам. В ночном клубе Расулу Мирзяеву показалось, что инцидент исчерпан, к тому же дебоширов вывела охрана, но дагестанцы затаили зло. Они обстреляли Мирзяева из пневматики, и под Новый Год самбиста оперировали, доставая из него пули.

Мужчины, избившие самбиста, теперь не отвертятся: они попали на видеокамеры возле места нападения. Соседка, которая толком и не знала соседа-спортсмена, дала в участке показания: ей не спалось, и она слышала в подъезде возню, похожую на драку. А потом все утихло и больше ничего не случалось. Кровь Мирзаева, найденная на стенах в подъезде и на одной из дверей на этаже, отправлена на экспертизу. Идет следствие.