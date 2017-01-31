Парень спрыгнул с моста: в Нижнем Новгороде самоубийцу отговорили от прыжка с моста

Вчера 30 января группа сознательных нижегородцев спасла самоубийцу от прыжка с Мызинского моста. Вопреки расхожему мнению о том, что люди жаждут шоу и больше не отговаривают суицидников, трагедию удалось предотвратить. Проблема, которая стала причиной такого страшного поступка парня, оказалась банальной: в 25 лет потенциальный самоубийца оказался без работы и отчаялся найти ее в регионе.

В 6:00 на пульт МЧС Нижнего поступил звонок: с Мызинского моста собирается сброситься парень, но поскольку он до сих пор жив – он хочет, чтоб с ним поговорили. В МЧС нашлись опытные переговорщики с задатками психологов, а сотрудники ГИБДД и спасатели отвлекли юношу, сняли с перил моста и передали в руки медиков. Психологи утверждают, что мосты – самое частое место для сведения счетов с жизнью. Однако многие самоубийцы демонстративно смотрят вниз на реку или трассу и не прыгают: они хотят, чтоб другие люди их убедили в обратном.

Ранее СМИ Нижнего Новгорода писали, что с Канавинского моста в октябре прошлого года пытался сброситься мужчина. МЧСник Сергей Казарин нашел правильные и нужные слова, чтоб 40 минут держать человека «между жизнью и смертью». На воде самоубийцу поджидал катер, чтоб в случае необходимости вытащить его из реки. Но этого делать не пришлось – неизвестного мужчину сняли с перил моста.