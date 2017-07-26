14-летняя «Мисс Россия» была изнасилована в Ульяновске

Весь Ульяновск поразил новый скандал с изнасилованием на вечеринке в квартире, популярной среди молодежи. На этот раз жертвой надругательства в извращенной форме стала «Маленькая мисс Россия», имя которой не называется в интересах следствия.

Новый скандал с изнасилованием в извращенной форме в Ульяновске может затмить скандалы с Д. Шурыгиной и И. Сычевой. В этот раз подростки позвали на вечеринку победительницу конкурса красоты «Маленькая мисс Россия» и изнасиловали выпившую девочку, используя посторонний предмет. Учитывая, что все собравшиеся в тот день на съемной квартире, являются представителями «золотой молодежи», этот скандал может продлиться долго и обрасти новыми подробностями. К тому же, видео с насилием, позорящее девочку, попало в Интернет.

О том, что случилось на съемной квартире, которая была арендована совершеннолетним парнем и его сообщницей, 14-летняя пострадавшая девочка первым делом рассказала маме. Мать девочки написала заявление в полицию, настояла на его регистрации, в данный момент обидчик несовершеннолетней уже задержан. Девушка, сообщница насильника, оказалась 16-летней, и ее вынуждены были отпустить.

Жители региона уже устали от скандалов подобного рода, они не хотят, чтобы Ульяновск был в очередной раз опозорен на всю страну в «Пусть говорят». Но сейчас многое зависит от поведения пострадавшей девочки — захочет ли она сама огласки, станет ли героиней шоу или просто посадит 19-летнего обидчика по закону.