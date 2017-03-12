Смерть сына Андрея Разина: продюсер «Ласкового мая» заявил, что его сына Саши больше нет

Саша, сын бывшего солиста и продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, погиб, и убитый горем отец подтвердил это. Парню было всего 16 лет, и он никогда не страдал сердцем, тем более в столь юном возрасте, но унес Разина-младшего сердечный приступ. Новость попала в новостные ленты благодаря новой любимой женщине Разина Наталье Грозовской: она нормально относилась к тому, что сын от другой женщины и ее муж общаются.

Врач, которая давала консультацию СМИ по поводу здоровья Саши отметила, что в последнее время юношам в спортзалах под видом витаминов продают всякую дрянь, в том числе и анаболики. А это подрывает не только сердце, но и организм в целом. Так же не стоит забывать об «энергетиках» — этой отраве в чистом виде, где гуарана – еще не самый опасный компонент. Дети литрами пьют эти напитки, а потом спят по 5 часов в сутки. Цивилизованные страны мира давно запретили всякие «Red Bull»ы, а в России их до сих пор продают несовершеннолетним. Нейрохирург Александр Кащеев написал в соцсети, как не смог на улице спасти парня 16-и лет, явно не наркомана. Рядом плакала и просила спасти своего парня любимая девушка Саши Разина.

Сашу родила Андрею Разину его третья жена по имени Фаина, так же у политика от отношений с первой гражданской женой есть сын Илья, которому 31 год. Илья – стилист, и он не давал отцу знать о себе до 2003 года. Неизвестно, будет ли Илья поддерживать в непростую минуту отца и присутствовать на похоронах брата. Разину и матери мальчика сейчас очень плохо: с момента его смерти на улице и двух дней не прошло.