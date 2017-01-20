6-летнего Егора Антонова из Коммунара нашли благодаря помощи волонтера

Пропавшего в Коммунаре шестилетнего Егора Антонова нашли. Вчера, 19 января, поисковая операция в городе завершилась. Тело мальчика достали из воды в реке Ижора.

Предварительная версия следствия подтвердилась: мальчик погиб в результате несчастного случая. Ребенок гулял с собакой на берегу реки, после чего, вероятно, провалился в воду, а выбраться уже не смог. После длительных и тщательных поисков на реке тело обнаружили на расстоянии примерно в полтора километра от города Коммунар. Предположительно, тело ребенка унесло течением реки.

Найти пропавшего Егора все-таки помогли волонтеры. По данным СМИ, спасатели обнаружили его тело при помощи специального устройства – квадрокоптера, который предоставил им один из волонтеров.

Экспертиза тела Егора будет проведена в ближайшее время. Но сомнений в том, что тело принадлежит именно пропавшему мальчику, нет – его родители уже опознали ребенка. Мама мальчика поблагодарила всех волонтеров, которые почти две недели участвовали в поисках.

Напомним, что шестилетний Егор вышел из дома седьмого января на прогулку с собакой. Когда его отец вышел на улицу, то обнаружил только собаку с поводком – мальчика уже не было. По данным свидетелей, в последний раз мальчика видели у речки.