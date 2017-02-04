8 лет за изнасилование спустя восемь лет после преступления может получить гражданин Киргизии

В Казани следователи раскрыли резонансное преступление, случившееся еще восемь лет назад. По факту преступления выдвинуты обвинения Ильхаму Ахмедгариеву из Кыргызстана, который подозревается в изнасиловании и грабеже женщины.

Преступление удалось раскрыть только спустя более чем восемь лет после того, как оно случилось. В 2008 году обвиняемый напал на местную жительницу, изнасиловал ее и ограбил, отняв фотоаппарат и наличные деньги. Итоговый ущерб был оценен почти в шесть тысяч рублей.

Раскрыть преступление следователям удалось совершенно удивительным на первый взгляд способом. Эксперты исследовали генетические образцы с места преступления, сравнив их с экспертизой ДНК. Когда результаты полностью совпали, полиция задержала подозреваемого. В ходе следственных мероприятий жертва насильника опознала преступника, после чего ему были выдвинуты обвинения в преступлении.

Насильником оказался тридцатилетний гражданин Кыргызстана. Примечательно, что на момент раскрытия этого преступления Ахмедгариев уже находился под стражей – преступник был осужден в 2015 году за похожее преступление. Его обвинили в разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

На данный момент его делом занимается суд. По состоянию на сегодня он уже осужден на десять лет, но его срок с большой долей вероятности будет продлен.