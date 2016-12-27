Причина падения Ту-154 под Сочи: через две недели назовут факторы внезапного крушения

Через пару недель Министерство обороны сможет назвать точные причины, повлекшие крушение Ту-154. Об этом передает издание «Интерфакс».

«Чтобы установить истинные причины крушения самолета необходимо около двух недель. После того, как на поверхность будет поднят самый ценный самописец, картина может проясниться ранее данного срока», — говорит источник в Минобороне РФ.

По его словам, «черный ящик», имеющий параметрические характеристики сможет дать ответ на большинство вопросов: «После расшифровки, специалисты смогут назвать причины происшествия».

Еще одним самописцем является речевой, записывающий общение между экипажем: «Исходя из опыта, данные записи не особо помогают во время обнаружения причин катастрофы. Обычно здесь можно услышать эмоциональные выражения, которые люди говорят во время критических ситуаций. Но они являются важными во время оценки правильного действия работников борта».

Источник также прокомментировал слова очевидца о сильно задранном носе. По его мнению, здесь речь идет о попытке пилотов посадить самолет на воду. Он добавил, что у лайнера не было шансов на такой исход, так как в Ту-154 было много груза. Напомним, крушение самолета произошло рано утром в воскресенье. Лайнер помимо груза перевозил 92 человека, все они погибли.