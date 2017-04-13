По данным ИА ТАСС, Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв в метро СПб, давно находился под наблюдением турецких силовиков. Однако они не могли найти в его действиях ничего противоречащего закону, кроме нарушения миграционного законодательства. В декабре 2016 года его депортировали из Турции из-за отсутствия визы.

В Турцию Джалилов попал в ноябре 2015 года и спустя некоторое время им заинтересовались местные спецслужбы. Они стали следить за молодым человеком из-за его подозрительных связей на территории страны, однако прямых улик не было, а сам террорист не предпринимал ничего, что могло бы привести его за решетку. Турецкие власти сочли целесообразным депортировать его из Турции за нарушение миграционного законодательства. Но оттуда Джалилов отправился не на свою родину, в Киргизию, а в Россию, где он и совершил террористический акт.

Днем, третьего апреля этого года, на перегоне между станциями “Сенная” и “Техинститут”, в одном из вагонов прогремел взрыв. Следственный комитет практически сразу вышел на Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, который имел двойное гражданство (Киргизия и Россия). Выяснилось, что Джалилов был завербован как террорист -смертник запрещенной в РФ экстремистской организацией ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Напомним, что число погибших в результате теракта достигло 14 человек. Недавно в больнице скончался еще один из 102 человек, находившихся в эпицентре взрыва. Им стал житель города Гатчины Сергей Постнов. Причина — массивная кровопотеря.