Абдельхак Нури не поправится — такое утверждение слышат родные футболиста от врачей. Несмотря на то, что спортсмен не слышит близких и не узнает их, семья не теряет надежду на его выздоровление. Около дома молодого футболиста собрались тысячи поклонников, которые не могут сдержать слезы.

Недавно весь футбольный мир был шокирован печальной новостью о состоянии здоровья Абдельхака Нури. Ранее врачи утверждали, что его жизни ничего не угрожает, но через время они сообщили страшное. По словам медиков, у футболиста диагностировано серьезное повреждение мозга, после комы он потерял память. Они считают, что до конца жизни молодой спортсмен не сможет вспомнить родных, а также ходить и разговаривать. Эта информация появилась на официальном портале футбольного клуба Амстердама.

Данную информацию также подтвердил его брат. Абдельхак Абдеррах рассказал, что спортсмен ничего не чувствует и не слышит, не узнает близких. Несмотря на это, семья верит и молится за его выздоровление. На сегодняшний день спортсмен находится в родном доме. Эксперты пророчили ему большое будущее. Футболист имел хорошую технику, отличался быстрым принятием решений, умел сделать точный пас. Им восхищались многие тренера.

В последнее время около дома 20-летнего спортсмена собираются его поклонники, жители города. Все они шокированы случившимся, многие не сдерживают слез.

Напомним, 8 июля Нури принял участие в футбольном соревновании «Аякса» — «Вердером». Пробыв на поле 1 час и 11 минут, он неожиданно потерял сознание. Медики около 15 минут реанимировали его. На вертолете спортсмена доставили в клинику, где он был введен в кому.