Аброр Азимов, предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге, признал свою вину

Аброр Азимов, предполагаемый организатор теракта в питерском метро, признался в преступлении. Ранее адвокат задержанного Армен Задоян подтвердил данный факт днем 18 апреля. Признание Азимова также подтвердили в Следственном комитете, — сообщает агентство ТАСС.

Азимов был задержан вчера, 17 апреля, в Подмосковье, в Одинцовском районе. Операция проводилась сотрудниками ФСБ. Во время задержания Азимов не смог оказать сопротивление. Сегодня в столичном Басманном суде должно состояться первое судебное заседание, в ходе которого суд должен назначить Азимову меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что сотрудники российских спецслужб определили причастность Азимова к организации теракта и его местоположение через активность его мобильного телефона. В свою очередь, на контакты организатора спецслужбам удалось выйти, проанализировав содержимое мобильного телефона смертника Джалилова.

Кроме Азимова силовики задержали еще двоих предполагаемых участников преступной операции. Что касается Аброра Азимова, то он работал в Москве в кафе на Минском шоссе. Ранее Азимов проживал вместе с другими задержанными на съемной квартире, но после теракта переехал на другое место жительства. В России проживал с 2013 года, когда получил паспорт РФ. Сам является уроженцем Киргизии, по некоторым данным, имеет узбекские корни.

Всего спецслужбам удалось задержать уже не менее 11 причастных к организации питерского теракта лиц. Все задержанные оказались выходцами из среднеазиатского региона.