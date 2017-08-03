Абхазия Приморское взрывы: ЧП унесло жизни двух россиянок

Абхазия новости: взрыв в селе Приморское лишил жизни 2-х россиянок, как предполагается, жительниц северной столицы. Третья россиянка осталась жива. Все они катались верхом на лошадях неподалеку от того места, где произошел взрыв боевых припасов на складе.

По сообщению агентства “Интерфакс”, в момент взрыва, произошедшего на складе боевых припасов в абхазском поселке Приморское, погибли 2 россиянки, которые катались верхом на лошадях неподалеку. Тела туристок нашли сегодня утром. Девушки, как предполагается, приехали на курорт из города на Неве. От взрыва пострадала еще одна туристка из РФ, которая осталась жива и отделалась переломом руки. Представитель местного отделения МЧС уточнил, что россиянки умерли от осколочных ранений.

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин дал приказ проверить факты взрыва на складе боеприпасов Абхазии, повлекшие за собой гибель российских граждан. Следует выяснить, был ли взрыв случайным или преднамеренным. Во втором случае его следует квалифицировать как преступление, направленное против российских граждан, а всех лиц, виновных в этом, привлечь к ответственности по российскому уголовному законодательству.

До этого в абхазском Минздраве сообщали, что общее количество тех, кто пострадал от взрыва на складе боевых припасов, составляет шестьдесят человек, а число пострадавших из России — тридцать пять. Рауль Хаджимба, глава республики, дал поручение своему премьер-министру создать спецкомиссию для расследования этого дела и выплаты компенсации всем пострадавшим и семьям погибших.