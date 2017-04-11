Администратор «групп смерти» Филипп Лис признался в склонении подростков к суицидам

Филипп Лис, один из администраторов так называемых «групп смерти», признал свою вину в ходе следствия по его делу. В настоящий момент Филипп Будейкин (настоящее имя подозреваемого) находится в следственном изоляторе, и в скором времени суд начнет рассмотрение материалов по его делу.

Осенью прошлого года полиция вышла на след некоего Филиппа Лиса – парня, который зарегистрировался в соц. сети под вымышленным именем и активно вел так называемые «группы смерти». Такие сообщества были наполнены суицидальным контентом, а целью их деятельности было склонение детей и подростков к самоубийствам.

В материалах дела Будейкина значится, что он подозревается в причастности к минимум 16 суицидам. Правда, до недавнего времени сам подозреваемый категорически отрицал свою вину и уверял, что вел группы исключительно для пиара и «раскрутки».

Как сообщают СМИ, накануне Филипп признался в содеянном и осудил деятельность «групп смерти». Таким образом, это может значительно упростить задачу обвинения. А на суде, которые состоится уже в ближайшее время, Будейкину смогут вынести менее строгий приговор с учетом его признания.

Данные о причастности нашумевших «групп смерти» к подростковым суицидам расходятся. Многие СМИ пишут, что игры на подобии «Синего кита» привели к суицидам сотен российских подростков. Однако есть и альтернативная точка зрения, согласно которой прямой причастности к самоубийствам у «групп смерти» нет.