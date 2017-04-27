Наталья Вавилина, убитая вчера на северо-востоке столицы, не получала никаких угроз, в том числе связанных с ее адвокатской деятельностью. В настоящее время, Следственному комитету удалось установить приметы убийцы. Следствие по делу продолжается.

Коллеги по адвокатской деятельности убитой вчера Натальи Вавилиной, согласились дать представителям СМИ комментарии по поводу случившейся трагедии. По сообщению РИА Новости, адвокаты из компании “Делфи” пояснили, что при своей жизни Вавилина не получала ни от кого никаких угроз, тем более связанных с ее работой. Почему и за что ее лишили жизни, в “Делфи” никто не знает. Сама Наталья не занималась делами, связанными с уголовщиной или денежными спорами между крупными компаниями. Информация о том, проводятся ли в офисе “Делфи”, где работала Вавилина, какие — либо следственные действия, пока не разглашается.

Напомним, что вчера, 26 апреля, 40-летняя Н. Вавилина возвращалась с работы домой. Как предполагают следователи, убийца проследовал за ней до подъезда дома на Алтуфьевском шоссе, вошел в него и выстрелил в женщину у дверей ее квартиры. После чего неизвестный скрылся. От нанесенных ран Вавилина скончалась на месте.

Изучив записи с видеокамер, установленных возле дома убитой, правоохранители составили список примет потенциального убийцы. Также они четыре раза осмотрели место происшествия, допросили соседей, изъяли все предметы, имеющие отношение к преступлению.

Расследованием этого дела занимается управление по особо важным уголовным делам СК Москвы.