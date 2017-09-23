Звонки о ложных терактах получили многие крупные города России, и Симферополь не стал исключением – там неизвестные пранкеры «заминировали» аэропорт. Эвакуация – неприятное, но обязательное мероприятие после сигналов подобного рода, какое-то время работа Симферопольского аэропорта была парализована, а бомбу не нашли.

22 сентября работники Симферопольского аэропорта были вынуждены выводить на улицу из терминала всех пассажиров: звонки о минировании докатились до Крыма и его крупных городов. В других городах России «минировали» учебные заведения, ТЦ, места развлечения и объекты социального значения, и ни в одном из случаев взрывпакет или бомба не были обнаружены – МЧС и СМП попусту тратили время и ресурс. Пресс-служба аэропорта наладила работу в штатном режиме, саперы ничего не нашли. 20 сентября те же лица сообщили, что в Симферополе заминированы административные здания, откуда вывели людей в разгар рабочего дня.

ФСБ имеет свои соображения, кем являются пранкеры, «минирующие» соцобъекты городов России, но со СМИ она выводами не делится. Вторую неделю пранкеры с неясными целями и непонятными мотивами сводят Россию с ума, заявляя о минировании зданий с людьми. Источники звонков зафиксированы заграницей, страну не называют и не уточняют. Глава МЧС всей России назвал звонки о минировании реальной проблемой: службе приходится реагировать, привлекая пожарников, саперов, спасателей и кареты СМП. Люди, заслышав о том, что эвакуация – не учения, поначалу пугались и впадали в панику, потому деятельность пранкеров МЧС приравняли терроризму.