Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции за нарушение миграционного законодательства

Акбарджон Джалилов, предполагаемый исполнитель теракта, взорвавший вагон поезда метрополитена в Санкт-Петербурге, перед терактом был депортирован из Турции. Как передает РБК, Джалилов пребывал в стране дольше положенного срока, а в декабре 2016 года был депортирован и занесен в «черный список» Турецкой Республики.

Российские власти уже направили соответствующий запрос по данным о депортации турецким коллегам. Предположительно, эти данные помогут российским следователям в расследовании террористической атаки третьего апреля.

Точные причины нарушения Джалиловым миграционного законодательства, а также сроки его пребывания в Турции пока остаются не установленными. Ожидается, что детали его поездки, в том числе и возможные цели визита в Турцию российские следователи раздобудут вместе с ответом турецких властей.

Ранее предполагалось, что Джалилов мог пересекать границу Турции с Сирией во время своей поездки. На территории САР он мог пройти подготовку в террористических лагерях и получить соответствующие инструкции для будущего теракта. Однако это версия пока является только предположением. Действительно ли он пересекал границу с Сирией, неизвестно.

Также недавно выяснилось, что буквально за несколько недель до теракта Джалилов побывал дома у родителей в Киргизии. Об этом рассказал его младший брат. С его сведений, Акбарджон не вызывал подозрений своим поведением или своими словами и в целом вел себя нормально.