Акбарджон Джалилов планировал вернуться в Киргизию и найти себе жену

Террорист Акбарджон Джалилов, исполнивший атаку на питерский метрополитен, ранее рассказал родственникам, что мечтает сыграть свадьбу и построить собственный дом. За несколько недель до теракта Джалилов побывал в родном городе Ош в Киргизии и пообщался там со своими родственниками.

О таких словах Акбарджона вспоминает его брат Ахрор. По словам парня, его старший брат не вызывал подозрений ни своим поведением, ни своими словами. Джалилов-старший был в родном доме около двух недель. За это время, как рассказывает его родственник, он практически не выходил из дома, не общался ни с кем из сторонних людей, все дни отпуска провел за своим компьютером, играя в игры.

Ахрор рассказывает: брат поделился своими планами на будущее. В его планах было вернуться к работе в Санкт-Петербурге, и в этом году жениться, а также построить свой дом. Все это Джалилов планировал сделать у себя на родине, в Киргизии.

Как сообщает РБК, родственники, коллеги и друзья Акбарджона никогда не замечали, что парень как-то тяготел к религии, совершал намаз, ходил в мечеть или читал религиозную литературу. В целом, никто не заметил подозрительного поведения или вообще любых тревожных сигналов в поведении Джалилова.

Следователи до сих пор не установили, что побудило 22-летнего уроженца Киргизии совершить теракт. На днях стало известно, что полиция задержала восьмерых сообщников Джалилова. Двое из них были задержаны в Москве, еще шестеро – в северной столице.