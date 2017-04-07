Акбаржон Джалилов и его сообщники планировали устроить три взрыва в Санкт-Петербурге

Акбаржон Джалилов, террорист-смертник, устроивший теракт в питерском метро, мог иметь сообщника в день атаки. Следователи предполагают, что его друг должен был устроить теракт на «Площади Восстания», где была обнаружена не разорвавшаяся бомба.

Накануне в Санкт-Петербурге были задержаны восемь человек – пособники террориста Акбаржона Джалилова. При обысках сотрудники полиции обнаружили у подозреваемых еще одно взрывное устройство. Его конструкция была аналогична той взрывчатке, которая не разорвалась третьего апреля в метро.

Это указывает, что конструкторами всех взрывных устройств были одни и те же люди. Следствие предполагает, что бомбы разработал сам Джалилов, но при помощи своих сообщников. Также есть версия, что в день теракта на «Площади Восстания» все же должен был появиться второй террорист. Однако по не установленным пока причинам он не появился. В итоге, теракт устроил сам Джалилов.

Предположительно, он принес в установленное время и в указанное место две взрывчатки, но когда понял, что его сообщник не пришел, решил избавиться от второй бомбы, а сам отправился на «Сенную». При этом если ситуация развивалась именно таким образом, остается непонятным, почему террорист не взял вторую бомбу с собой, ведь таким образом сила поражения от взрыва была бы выше. В то же время такая версия дает основания полагать, что вторая взрывчатка и вовсе могла бы не разорваться.

Между тем, в ходе следственных действий с подозреваемыми сообщниками удалось установить, что третья взрывчатка предназначалась для теракта на месте массового скопления людей на траурных мероприятиях после трагедии 3 апреля.