Акбаржон Джалилов: исполнитель теракта в метро работал автослесарем в питерской мастерской

Акбаржон Джалилов назван российской полицией главным подозреваемым в исполнении теракта в санкт-петербургском метро. Имя этого преступника назвалось и ранее в качестве подозреваемого, однако только сейчас предположения правоохранителей подтвердились.

Сообщается, что Джанилов – уроженец и гражданин Республики Киргизстан. Он 1995 года рождения. А в Сети даже начали распространяться фотографии со страницы «ВКонтакте», которая, возможно, принадлежит преступнику. Однако страничка в последнее время была неактивной.

Также установлено, что Джанилов вместе со своим отцом приехал в Санкт-Петербург в 2011 году, где они оба устроились на работу и получили российское гражданство. Таким образом, у террориста имелся паспорт гражданина России. То есть в Санкт-Петербурге он находился на вполне законных основаниях. Они с отцом работали в местной автомастерской, были специалистами по кузовам. До текущего времени ни Акбаржон, ни его отец ничем не привлекали к себе внимания.

На данный момент российские следователи сотрудничают с киргизскими коллегами, а родители преступника находятся на допросе. Полиция пытается выяснить, когда и как исполнитель теракта познакомился и увлекся идеями радикальных исламистов и принадлежал ли к какой-то радикальной группировке.

Эксперты уже установили, что Джанилов, вероятно, держал взрывное устройство в районе живота. Об этом свидетельствует характер повреждений на телах смертника и пассажиров.