Актер Эркин Исманов погиб в результате минометного обстрела на Донбассе

Российский актер Эркин Исманов погиб во время обстрела на Донбассе. В последнее время он сражался в рядах донецкого ополчения. Предположительной причиной смерти Исманова стал минометный обстрел с украинской территории.

Эркин Исманов, снявшийся в нескольких популярных российских фильмах, погиб во время активных боевых действий на Востоке Украины. Исманов пребывал в рядах ополчения, и сражался на их стороне в последние годы.

Актер был убит в результате обстрела населенного пункта Коминтерново. Смерть россиянина подтвердили официальные источники в ДНР. Эдуард Басурин, комментируя трагедию, сообщил, что украинские вооруженные силы выпустили в сторону Коминтерново почти тридцать мин. Всего же, по данным Басурина, ВСУ нарушали режим тишины более пятидесяти раз за последние сутки. В целом, со стороны украинских ВС было выпущено более трехсот мин.

Обстоятельства гибели Исманова пока остаются невыясненными до конца. Предположительно, он погиб в результате осколочного ранения. Однако эта версия не является официальной.

Эркин Исманов прославился благодаря ролям в нескольких популярных киноработах. В частности на его счету роли в фильмах «Кремень» и «Пасечник». Также снимался в менее популярных картинах.

Однако в последние годы Исманов не снимался в кино и вообще не имел отношения к какому-либо творчеству. В 2012 году вышел на свободу из тюрьмы. До этого состоял в криминальных кругах, был осужден по нескольким статьям. В 2014 году решил отправиться на войну на Донбасс и вступил в ряды местного ополчения.