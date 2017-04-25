Казимир Лиске, педагог и актер МХАТа, скончался вчера, 24 апреля от травм, полученных после падения с 5-го этажа. Друзья актера называют это падение несчастным случаем. Российскому зрителю Казимир известен по фильмам “Интерны”, “Столица греха”, “Иван Грозный”, “Уходящая натура”, а также по нескольким спектаклям.

Вчера 24 апреля, из окна московской квартиры на 5-ом этаже выпал известный актер и педагог школы МХАТ, Казимир Лиске. С тяжелыми травмами его сразу же отправили в больницу, где он скончался во время экстренной операции.

По сообщению Федерального агентства новостей, Казимир Лиске жил в пятиэтажном доме по Восточной улице. Что произошло ровно в 05-00 утра, заставив Лиске сделать роковой и, заведомо смертельный шаг, вниз из окна, пока неизвестно. Друзья актера считают произошедшее несчастным случаем. Напомним, что Казимир Лиске был гражданином Соединенных Штатов Америки, он родился в 1982 году, в Денвере. В 2004 году стал выпускником колледжа по специальности сценография и режиссура.

В МХАТ Лиске попал по О’Ниловской программе. В стенах театра прошел курсы К. Райкина и принял решение остаться в России. Российскому зрителю К. Лиске полюбился по фильмам “”Интерны”, “Спасение”, Столица греха”, “Дневник доктора Зайцевой”, “Уходящая натура”, “Иван Грозный”. Также Лиске играл в нескольких МХАТовских спектаклях: “Иллюзии”, “Лафкадио”, “Благодать и стойкость”, Сахар”. Помимо этого Казимир являлся автором музыки ко многим спектаклям и преподавал актерское мастерство на курсе Виталия Рыжакова.

Информация о смерти актера уже отправлена в посольство США.