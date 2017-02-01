Актриса сериала «След» Марина Москвина может сесть на семь лет за кражу трех бутылок спиртного

Актриса Марина Москвина и ее подруга могут оказаться з решеткой за украденный алкоголь. В канун Нового года в столичном отеле «Корстон» состоялась корпоративная вечеринка в честь наступающего праздника. Москвина со своей подругой в объявлении увидели, что вход на мероприятие свободный, а потому решили воспользоваться случаем.

Адвокат одной из подозреваемых девушек рассказал, что те не имели злого умысла, а всего лишь хотели развлечься на вечеринке и познакомиться там с молодыми людьми. А когда это им не удалось, те решили раздобыть бесплатный алкоголь. Но девушки, похоже, не учли, что их действия являются кражей – нарушением законодательства.

Юрист Михаил Ошеров рассказал, что всего девушки попытались вынести три бутылки дорогостоящего алкоголя, общая стоимость которого была не выше 2,5 тысяч рублей. Однако при попытке вынести спиртное, девушек заметила сотрудница организации, устроившей вечеринку – Росгосстрах Банка, после чего вызвала охрану. Девушек застали с поличным.

Теперь в их отношении возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Вскоре состоится суд, до которого Москвина и ее подруга будут находиться под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по двум статьям УК – семь лет лишения свободы.

Марина Москвина является малоизвестной российской актрисой и моделью. Главная ее роль – эпизодическая работа в популярном сериале «След».