Александр Новиков юридически «обошел» подписку о невыезде и уехал за границу, — пишет журнал «КоммерсантЪ». Человек, которого обвиняют в мошенничестве, отдыхает на берегах Арабских Эмиратов и виновным в «отмывании денег» себя не считает. Группа в ВК, посвященная творчеству исполнителя Новикова, сообщает: «подписка» не в праве ограничивать человека в его передвижениях, он обязан только отзваниваться следствию и говорить где он.

Пайщиков и вкладчиков, потерявших деньги на несуществующих коттеджах, данная ситуация пугает и шокирует – человек, который подозревается в краже их денег, пока не отменил ни одного концерта. Он живет и поет, виноватым себя не чувствует, совесть его не гложет. А следственные органы, которые фактически не соблюдают меру пресечения, «не дают комментариев» СМИ и пострадавшим от мошенников. Пострадавших, которые так и не заселились в свою тихую «Бухту Квинс» в Екатеринбурге, немало – около 65 человек. Вложили они в «трест, который лопнул», 150 млн. рублей. РИА «Новости» сообщают, что суд для шансонье выбрал другую меру пресечения, хотя до этого шансонье сидел под домашним арестом.

По словам издания РИА, данное уголовное дело – не первое в жизни шансонье, из которого он может выйти «сухим». С одной стороны, певец получал престижные награды вроде «Овации» и «Шансона года», а с другой – торговал фальсификатом. «Зэки» его не уважают, хотя он поет якобы про их жизнь, – для них бард не более, чем «трепач, врун, махинатор и провокатор». Поклонники удивлены «слабым» песням, хотя раньше Новиков нравился многим.