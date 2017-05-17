Александр Шилин, сотрудник МИДа РФ, был хорошо знаком с убитой им Анастасией М. и ее дочерью. Друзья и коллеги женщины рассказали оперативникам, что она познакомилась с Шилиным еще в 2000 году и, скорее всего, их связь не прекращалась, несмотря на то, что Шилин был какое-то время женат.

Журналистам стали известны немаловажные подробности, касающиеся дела об убийстве в Москве Анастасии М. и ее дочери. Как оказалось, женщина была хорошо знакома со своим убийцей- сотрудником МИДа Александром Шилиным. Друзья погибшей рассказали, что между ними был давний роман, который можно охарактеризовать, как настоящую страсть.

Анастасия познакомилась с Александром в МИДе, он был старше ее на 10 лет. Родители Шилина не одобряли его связи, так как хотели для сына более богатую партию, а Анастасия была из обычной семьи. Шилин послушался родителей и женился на другой. Анастасия никогда не была замужем, но четыре года назад у нее родилась дочь. Друзья женщины уверены, что Шилин и его жертва могли тайно встречаться все эти годы. Версию о том, что Шилин убил ее за то, что она шантажировала его оглаской их отношений, близкая подруга убитой считает несостоятельной. По ее словам, Анастасия была очень кроткой и тихой.

Напомним, что в ночь на 15 мая, Александр Шилин застрелил из ружья Анастасию и ее малолетнюю дочь в квартире на Ленинском проспекте. После этого он покончил с собой.