Александр Шилин по версии следствия совершил убийство женщины и ее малолетней дочре. Следователями были озвучены подробности происшествия, в котором жертвами высокопоставленного сотрудника российского МИД стала его бывшая подчиненная и ее маленькая дочь.

Стали известны некоторые подробности убийства с столице РФ, которое произошло 14 мая. Инцидент произошел в одном из жилых домов Ленинского проспекта. Обнаружил тела убитых сотрудник ТСЖ «Вертикаль». По словам контролера, поздно вечером диспетчер сообщил о том, что в квартире, находящейся на двенадцатом этаже, сработала противопожарная сигнализация. На месте происшествия не были обнаружены следы пожара, через некоторое время им было принято решение проверить квартиру, дверь которой была открыта.

Войдя в помещение, контролер увидел жуткую картину. В коридоре на полу лежала мертвая женщина и ребенок, из-за запаха гари сначала он подумал, что произошло отправление угарным газом.

Этажом выше, проживал брат сотрудника МИД Алексей. Он рассказал, что в этот день к его родственнику в гости женщина с ребенка сами пришли. Возвращаясь из ресторана вместе со своей семьей, он обратил внимание, что машина брата находится на парковке, а когда поднялся домой, услышал грохот и крики, доносившиеся из квартиры Александра. Спустившись, Алексей увидел тела и лужи крови, проходить дальше не стал, а вызвал экстренные службы.

Следователи сообщили, что имеется несколько версий случившегося. По неподтвержденной информации, убитая являлась подчиненной Шилина. Предполагается, что у нее был компромат на дипломата, шантажируя которым, вызвала агрессию с его стороны.