Скончался Александр Волков, смерть бывшего главы Удмуртской Республики наступила в Германии, где он проходил лечение. Тело политика планируют доставить в РФ, где пройдет траурное мероприятие. Консул России сейчас занимается данным вопросом, — информирует издание «РИА Новости».

В прошлую субботу стало известно о смерти Александра Волкова, который ранее занимал должность главы Удмуртии, зампредседателя комитета СФ по науке. Кончина политического деятеля наступила в Германии, где он проходил лечение. Сообщается, что тело политика доставят в Россию, где будет совершено погребение. Ему было 65 лет.

«Сейчас российский консул занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков», — заявили в пресс-службе парламентария.

Напомним, Волков родом из Брянска, окончил местный строительный техникум, получив специальность «промышленное и гражданское строительство». После поступил в Пермское политехническое учебное заведение. В начале 90-х получил должность председателя Совета министров Удмуртии, а через пару лет его избрали председателем республиканского Госсовета. В 2000 году он стал главой Удмуртии, а через четыре года снова переизбран на этот пост. Во время правления в РФ Дмитрия Медведева, лидер страны утвердил Волкова на очередной срок. Три года назад политик был отправлен в отставку, теперь эта должность принадлежит Александру Соловьеву. В это же время Александр Александрович бал делегирован в СФ.